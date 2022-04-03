Corona virüse yakalanan pop yıldızı Grammy Ödülleri’ne katılamıyor

Ünlü pop şarkıcısı Miley Cyrus, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada dünya turnesinin bitiminde Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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29 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızı Miley Cyrus, çıktığı dünya turnesinin ardından corona virüse yakalanması haberini “kesinlikle buna değdi” ifadesiyle açıkladı.

“Dünyayı dolaşmak, her gece 100 bin kişinin karşısında sahneye çıkmak ve günde yüzlerce hayranla buluşunca Covid-19’a yakalanma şansı oldukça yüksek” diyen ünlü isim, sadece mart ayında Şili, Kolombiya, Arjantin ve Brezilya’yı içeren sahne şovlarıyla yoğun birkaç ay geçirdi.

“KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM”

Ancak ABD’li yıldız, bu akşam, 3 Nisan’da düzenlenecek olan Grammy Ödülleri törenini kaçıracağı için üzgündü. Ünlü müzisyen Steven Tyler’ın Grammy’deki partisinde performans sergileyecek olan Cryus bunu kaçırdığı için kötü hissettiğini belirtti.

Bununla birlikte, duruma iyi tarafından bakan Cyrus, pozitif çıkmasına rağmen kendini iyi hissettiğine dair hayranlarına güvence verdi.

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