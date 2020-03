Corona virüsü Hollywood’u da vurdu! Büyük bütçeli yapımlar tek tek iptal ediliyor

Corona virüsü eğlence sektörünü sekteye uğratmaya devam ediyor. Büyük bütçeli birçok filmin yapımı ertelendi. Diğer yandan Hollywood ünlüleri de bir bir kendilerini ve çevreyi korumak için bilinçli bir şekilde kendilerini eve kapatarak izole etmiş durumda.

– CBS yapımı, “The Young and the Restless” ve “The Bold and the Beautiful”, çekimlerini iki haftalığına durdurma kararı aldı.

– FX kanalında yayınlanan sevilen dizi “Fargo” da, Corona virüsünden etkilenen yapımlardan sadece biri oldu. 19 Nisan’da yayınlanması planlanan dizinin dördüncü sezonu, belirsiz bir tarihe ertelendi.

– NBC kanalının ünlü komedi programı, “Saturday Night Live” gelecek olan programlarının da ertelendiği açıklandı.

– Sony’nin “Uncharted” adlı oyundan uyarlayacağı aynı adı taşıyan filmin de, Berlin’de yapılacak çekimleri altı haftalığına ertelendi. Filmin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. Başrollerini ise Tom Holand, Mark Wahlberg ve Antonio Banderas paylaşıyor. Filmin gösterim tarihi 5 Mart 2021 olarak planlanmıştı, ancak çekimlerin şimdilik iptal edilmesinin gösterim tarihini etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor.

– 4 Mayıs’ta düzenlenmesi beklenen MET Gala da en son iptal edilen davetler arasında. Geceyi bu yıl Meryl Streep, Emma Stone ve Lin-Manuel Miranda’nın sunması bekleniyordu. MET Gala en son 2002 yılında 11 Eylül saldırıları nedeniyle ertelenmişti.

– Warner Bros. yapımı The Matrix 4’un da çekimleri hızla yayılan Corona virüsü sebebiyle durduruldu. Filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski otururken, başrolleri yine Keanu Reeves ve Carrie Ann-Moss paylaşıyor.

– Yine Warner Bros., “Fantastic Beasts” (Fantastik Canavarlar) serisinin üçüncü filminin İngiltere’deki çekimlerini de ertelenmek zorunda kaldı. Warner Bros.’un bir diğer yapımı The Batman de aynı tarihlerde çekimleri ertelenen filmler arasına girdi.

– Disney, Kuzey Amerika’daki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

– Sony, başrollerinde Camila Cabello ve Billy Porter’ın yer aldığı “Cinderella” filminin yapımını iptal etti.

– Los Angeles’ta her yıl düzenlenen, iHeartRadio Müzik Ödülleri de ertelendi. Tören 29 Mart’ta yapılması planlanıyordu.

– Sevilen BBC serisi “Peaky Blinders” ve “Line of Duty”nin de çekimleri ertelendi. BBC temsilcisi, “Covid-19’un hızla yayılması nedeniyle Peaky Blinders ve Line of Duty dizilerinin başlanan yeni sezon çekimlerini erteleme kararı almıştır.” dendi.

– Yayınlandığı tarihte gündeme oturan Netflix yapımı “The Witcher”ın ikinci sezonunun çekimlerine başlanmadı.

– Amazon yapımı “Lord of the Rings” (Yüzüklerin Efendisi) dizisinin prodüksiyonu en az iki haftalığına olmak üzere ertelendi. Yapımcıların açıklamasına göre, dizi çekimleri tekrar bir erteleme daha alabilir.

– Bu yıl 5 Nisan’da Las Vegas’ta 55.’si düzenlenecek olan Akademi Country Müzik Ödülleri de iptal edildi. Törenin şimdilik Eylül ayına ertelendiği bildirildi.

– Hulu yapımı “The Handmaids Tale” (Damızlık Kızın Öyküsü), yeni sezon çekimlerini askıya aldı.

– MGM yapımı Sylvester Stallone’un başrolünde oynadığı “Samaritan” filmi de çekimlerine iki haftalık bir ara verdi.

– Marvel Stüdyoları, “Loki” ve “WandaVision” adlı yapımları durdurdu. Diğer yandan The Falcon and the Winter Soldier filmi ise şimdilik rafa kaldırıldı.

– Apple, tüm Apple TV+ yapımlarını geçici bir süreliğine durdurdu.