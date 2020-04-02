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Corona virüsü kapan Demet Sağıroğlu’nun single’ı ertelendi
Corona virüsü kapan Demet Sağıroğlu’nun single’ı ertelendi
Geçen hafta yaptığı paylaşımla sevenlerini üzen Demet Sağıroğlu, corona virüsü kaptığını söylemişti. Sağıroğlu şu an tedavi gördüğü için yakında çıkması planlanan single'ını da erteleme kararı aldı...
Kültür Sanat 2 Nisan 2020 - 08:49

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçen hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla korkuttu. New York’ta yaşayan ve ülkenin durumunun çok kötü olduğunu belirten Sağıroğlu, kendisinin de corona virüsüne yakalandığını söylemişti.

SINGLE YARIN PİYASADA OLACAKTI

Bugün ise Türk pop müziğinin sevilen yorumcularından Sağıroğlu'nun yapımcısı Hakan Eren, şarkıcının tedavisine başlandığını, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyerek, yarın piyasaya çıkması beklenen ‘Yaşadım Saydın mı?’ adlı single’ın da ertelendiğini duyurdu.

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