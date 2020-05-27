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Corona virüsü mücadelesi Kıbrıs’a özgü figür ve motiflerle resmedildi
Corona virüsü mücadelesi Kıbrıs’a özgü figür ve motiflerle resmedildi
Sanatçı İrina Lavrinenko, corona virüsü mücadelesini Kıbrıs'a özgü figür ve motiflerle resmetti. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde sergilenen eserlerle farkındalık yaratmak hedefleniyor.
Kültür Sanat 27 Mayıs 2020 - 18:01

Corona virüsü mücadelesini resmeden sanatçı İrina Lavrinenko eserlerinde kullandığı figürler ve motifler ile Kıbrıs’ın tarihi dönemlerini tuvaline yansıttı.

KIBRIS’A ÖZGÜ MOTİF VE FİGÜRLER TUVALE YANSITILDI

Sanatçı, Kıbrıs adasının çeşitli antik kentlerinde Arkeolojik kazılar sonucunda gün yüzüne çıkarılmış olan Kıbrıs-Arkaik  (M.Ö.750-600) dönemine ait seramik kaplar üzerine çizilmiş çeşitli figür ve motiflerden esinlenerek üç farklı eseri tuvaline işleyerek sanatseverlerin beğenisine sundu. (DHA)

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Son güncelleme: 18:27 - 27.05.2020
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