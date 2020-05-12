Corona virüsü salgını yayıncılığı nasıl etkiledi?

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, corona virüsü salgınının Türkiye'de yayıncılık sektörünü nasıl etkilediğini, bu süreçte birlik olarak hangi girişimde bulunduklarını, devletten ilk etapta nasıl bir destek beklediklerini Sözcü TV'ye anlattı...

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı, pandemi sırasında hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini ve sektör paydaşları ile toplantılar yaptıklarını söyledi.

ONLİNE SATIŞLARDA ARTIŞ

Yayıncılarla “Coronavirüsün Yayıncılık Sektörüne Etkisi” başlıklı bir anket de düzenlediklerini ifade eden Kocatürk, “Nisan ayı beklediğimiz kadar kötü geçmedi. Nisan ayında online satışlar arttı. O kadar yoğun siparişler geldi ki, kitapları yetiştiremediler. Nisan ayının olumluluğu bir ay daha yayıncının nefes almasına neden olabilir. Buradaki sıkıntımız şu; yayıncılar online satışı kendileri yaptıklarında bir nakte kavuşuyorlar. Bu süreçte online satış sitelerinin de yayıncılarla dayanışma halinde olmasını bekliyoruz” dedi.

FUARLARLA İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN

Yayınevlerinin açılıp açılmayacağına dair de konuşan Kocatürk, “Bugün bir şey söylemek çok erken. Kitap fuarları meselesi önemli meselelerden bir tanesi. İzmir Kitap Fuarı’nı ikidir erteliyoruz. Fuarların nasıl evrim geçireceğini konuşmak için erken. Çok kısa bir süre içerisinde sosyal mesafe meselesinin çözüleceğine dair kanaatim yok” diye konuştu.

Türkiye’deki e-kitap ve sesli kitap ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla görüştüklerini ifade eden Kocatürk, şöyle dedi:

“Yayıncılar ile bu şirketleri bir araya getirip, sesli kitabın ve e-kitabın gelişimini konuşacağız. E-kitap ile ilgili güvenlik meselesi ile ilgili endişeler vardı. Bazı şirketlerin bunu çözdüğünü gördük.”

HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER

Kocatürk, “Yayıncılar olarak hükümetten temel beklentiniz nedir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın halk kütüphanelerinin kitap alım bütçesini artırmasını istedik. Yayıncı arkadaşlarımız Nisan ayında kütüphanelere başvuru yaptı. Milli Eğitim Bakanılığı ile görüştük. Adalet Bakanlığı’nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kitap almalarını istedik. Yerel yönetimlerinin gezici yetişkin ve çocuk kütüphaneler kurmalarını istedik. Kreşlere resimli kitaplar alınmasını istedik. Kitapların tanıtılması lazım. Kısa çalışma ödeneği dediğimiz, devletin verdiği destek var. Yayıncı arkadaşlar bunun ilk aylarını aldılar. Bunun devam etmesi gerekiyor. AB’de de var olan fonların dışında başka fonların aktarılması istendi. Bunların benzerlerinin de Türkiye’de olması gerekiyor. Bu dönem için Maliye Bakanlığı’na çağrımız oldu. Kitap alımları sırasında yayıncıların vergi borcunun olup olmadığını sorgulamamalarını istedik.”