Corona virüsüne yakalanan Pink: ‘Nefes alamıyordum…’

Ünlü şarkıcı Pink, küçük oğlu ile birlikte corona virüsüne yakalandığını açıklamış ve “Bize, çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm ama bu kesin değil. Kimse güvende değil” demişti.

Oyuncu Ellen DeGeneres’in internet üzerinden yayınladığı sohbet programına konuk olan Pink, başından geçenleri ilk kez anlattı. Bir süre önce hem kendisinin hem oğlunun iyileştiğini açıklayan Pink, şöyle dedi:



‘HER ŞEY OĞLUMUN ATEŞİ İLE BAŞLADI’

“Aslında her şey 3 yaşındaki Jameson ile başladı. O yaşta çocuklar her zaman hastadır. Fakat 14 Mart’ta oğlumun ateşi çıktı. 11 Mart’tan itibaren zaten karantinadaydık. Oğlumun ateşi çıktı ve her şey öyle başladı.



‘ATEŞİM HİÇ YÜKSELMEDİ’

18-20 Mart arasında hissettiğim boğaz ağrısı bir gece yarısı aniden yoğun bir astım atağına dönüştü. Nefes alamıyordum. Neredeyse 30 yıldır kullanmadığım, nefes alma yardımcısı nebulizatöre ilk kez ihtiyaç duydum. Bu süreçte ateşim hiç yükselmedi.”