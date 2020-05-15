Corona virüsünü yenen Demet Sağıroğlu ‘Yaşadım Saydın mı?’ adlı single çıkardı

Demet Sağıroğlu, corona virüsüne yakalanmış ve hayranlarını üzmüştü. Kötü günleri geride bırakıp virüsü yenen ünlü isim, şimdi de 'Yaşadım Saydın mı?' isimli bir single çıkardı...

1990’lara damgasını vuran ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, mart ayının sonlarında yaptığı bir açıklama ile New York’ta durumun çok kötü olduğunu ve kendisinin de corona virüsü kaptığını belirtmiş, sevenlerini üzmüştü…

O dönem yeni bir single çalışması üzerinde çalışan Sağıroğlu, tedavi gördüğü süre boyunca tüm çalışmalarını ertelemişti. Ünlü ismin virüs nedeniyle çıkış tarihi ertelenen, ‘Yaşadım Saydın mı?’ isimli single’ı bugün piyasaya çıktı. Sağlığına kavuşan Demet Sağıroğlu; “Çok zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Tüm hastalara şifa diliyorum. Evren, Pollyann'nın penceresinden bakanlar için ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Biraz sabır” dedi.