Coronaya karşı arabalı konser dönemi başlıyor

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, corona virüsü nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı'da gerçekleşecek. Türkiye'de bir ilk olarak Kerki Solfej'in düzenleyeceği arabalı konserler, 26 – 27 Haziran'da Kenan Doğulu konseri ile başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ‘Arabalı Konser’ için Yenikapı'da bin 400 araç kapasiteli yer ayarlandı. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

26 Haziran'da Kenan Doğulu ile başlayacak etkinliğin biletleri, yarın satışa çıkacak.