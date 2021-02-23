Coronayla değişen hayat: Isaac Pelayo… Tabloları yok satıyor

Corona virüsü salgını dünyayı içinden çıkılmaz bir kaosa sürüklerken, pek çok insanın yaşam şeklini de değiştirdi. Ancak 1 yılı aşkın süredir devam eden bu krizden olumlu sonuçlar çıkaranlar da var.

ABD’li sanatçı Isaac Pelayo onlardan biri. Babasının eline verdiği kağıt ve kalemlerle 2 yaşından beri resimler çizen Pelayo, 11 yaşında okulda ilk ödülünü kazandı.

Leonardo Da Vinci’yi kendine idol seçen Pelayo, eğitim için Las Vegas Üniversitesi’ne kabul edildi. Ancak işler umduğu gibi gitmedi ve ikinci yılında okuldan atılarak Los Angeles’a geri döndü. Bir süre sonra babasıyla birlikte Disney’de çalışmaya başlayan Pelayo, iyi giden birkaç yılın ardından corona virüsü salgını sonrası işsiz kaldı.

Babasıyla birlikte tek odalı bir evde hayatını sürdüren Pelayo, tablolar yapmaya başladı. Bir sanat galerisi ya da temsilcisi bulunmayan genç adam, tablolarını Instagram üzerinden paylaşmaya başladıktan sonra hayatının seyri değişti. Kısa sürede basketbolcular, rapçiler ve farklı sanatçılardan oluşan bir bağlantı ağı kuran 24 yaşındaki Pelayo, sosyal medyada da binlerce takipçiye ulaştı.

Yaptığı tabloları 3 bin ile 10 bin dolar (21 bin TL – 70 bin TL) arasında satan Pelayo, 2020 yılında 50 tabloya alıcı buldu. Yılı altı haneli bir gelirle kapatan sanatçı, artık ayda beş haneli rakamlar kazanıyor.

Instagram’da 100 bini aşkın takipçisi bulunan Pelayo, babasıyla birlikte yaşadığı yeni bir ev de satın aldı. Evin garajını sanat galerisine dönüştüren ikili, koridorları ise minyatür galerisine çevirdi.

Pelayo tablolarının yanı sıra özel dövme tasarımları da yapıyor.