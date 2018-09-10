Cortile Di Francesco’nun onur konuğu Ferzan Özpetek

İtalya’nın en önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Cortile di Francesco 40. yılında Ferzan Özpetek’i ‘Onur Konuğu’ olarak ağırlıyor.

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‘Farklılıklar' olarak belirlenen 2018 yılı temasıyla etkinlik, tiyatro ve sinema, mimarlık ve tasarım, ekonomi, gazetecilik ve güncel olaylar olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. İtalya'nın başarılı, söz sahibi ve öncü olan isimleri 21 – 22 Eylül'de Perugia yakınlarındaki Assisi'de etkinlik kapsamında farklı sektörlerle ve katılımcılarla buluşuyor.

‘AÇIK YÜREKLİ FERZAN ÖZPETEK’

İtalya'da gerçekleştirildiği tarihlerde gündem oluşturan ve uzun süre konuşulan etkinliklerden biri olan Cortile di Francesco, ‘Açık yürekli Ferzan Özpetek Sineması' ismiyle özel bir bölümde ünlü yönetmeni ağırlıyor.