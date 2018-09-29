Antalya'da bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne davet edilmediğini belirten 72 yaşındaki sinema sanatçısı Coşkun Göğen, "Festivali ağlayacak kadar özledim. İnsanlarla ya mezarlıkta ya da festivallerde bir araya gelebiliyoruz. Boynu bükük kaldık" dedi.

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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Coşkun Göğen, Uluslararası Antalya Film Festivali’yle ilgili açıklamalarda bulundu. Festivale 22 yıl emek verdiğini anlatan Göğen, geçen yıllarda festivalin en başta davet edilen konuklarından biri olduğunu ve sanatçıları karşılama ve uğurlama gibi en yorucu işi kendisinin severek yaptığını söyledi.

“FESTİVALİN İSMİNİ BİLMİYORUM”

1988 yılından bu yana Antalya’da yaşadığını ve kente olan vefa borcunu yarım asrı geçen Uluslararası Antalya Film Festivali’ne hizmet ederek ödemeye çalıştığını anlatan Coşkun Göğen, festivalin ilk gününde korteje çıktıklarını ve kortejin aranan ismi olduğunu söyledi. Zamanla işin içine politik nedenlerin girdiğini savunan Göğen, “Festival galiba bugün başlıyormuş. Festival var ama ben ismini bilmiyorum. Altın Portakal Film Festivali olmadığını biliyorum” dedi.

“AĞLAYACAK KADAR ÖZLEDİM”

Emektar oyuncu, festivale davet edilmediği için rahatsız olduğunu ve üzüldüğünü söyledi. Coşkun Göğen, festivale katılmayı çok istediğini belirtti. Yeşilçam oyuncuları olmadan kortejin sönük geçeceğini, son birkaç yıldır da böyle geçtiğini savunan Göğen, “Çok özledim. Çok üzgünüm. Şahsi kırgınlığım yok. Antalya’yı seviyorum. Annemin, babamın ve kızımın mezarları burada. Ağlayacak kadar özledim. O kadar insanı bir arada görüyorsunuz. İnsanlarla ya mezarlıkta ya da festivalde bulaşabiliyoruz. Boynu bükük kaldık” diye konuştu.