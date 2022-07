Country şarkıcısı Dolly Parton’ın turne otobüsü konaklamaya açılıyor

ABD'li country yıldızı Dolly Parton'ın turne otobüsünü 170 bin TL'ye kiralamak ister misiniz?

76 yaşındaki country şarkıcısı ve söz yazarı Dolly Parton’ın konserlerinde kullandığı turne otobüsü 170 bin TL (10 bin Dolar) gibi bir fiyatla kullanıma açıldı.

Daily Mail’in haberine göre, Dolly Suite 1986 olarak adlandırılan otobüs, sanatçının on yıldan fazla bir süredir yollardaki “kişisel mabedi”ydi, sadece turnelerde konser verdikten sonra dinlendiği yer değil, aynı zamanda onlarca hit şarkısını da yazdığı yerdi.

Otobüs, Parton’ın en sevdiği mücevher parçaları, peruklar ve daha önce giydiği giysiler gibi eski eşyalarıyla dolu, hayranları için de “hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat” niteliği taşıyor.

Ünlü şarkıcı, 2008’in sonundan Mart 2022’ye kadar otobüste yaşadı ve bu süre boyunca “Better Day”, “Blue Smoke” ve “Pure & Simple” turlarıyla Amerika’nın etrafında yaklaşık 360.000 mil seyahat etti.

“Evden uzaktaki ev” olarak tanımlanan 45 metrelik otobüs, Parton’ın “Backwoods Barbie” ve “Nine to Five the Musical” albümleri de dahil olmak üzere en ünlü eserlerinden bazılarını kaleme aldığı yerdi.

