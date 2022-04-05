Covid-19 endişesi 118 milyon TL’ye mal oldu

Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın corona virüsü pandemisi sebebiyle iptal edilen konseri pahalıya mal oldu.

Sozcu.com.tr

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Avustralya Grand Prix’sine, Covid-19 pandemisi kapsamında alınan önlemler kapsamında, ünlü şarkıcı Robbie Williams’ın performansını son anda iptal etmesi nedeniyle yaklaşık 118 milyon TL’lik (8 milyon Dolar) dava açıldı.

Daily Mail’in haberine göre, Williams’ın sahneye çıkmasından bir gün önce, katılımcılara etkinliğin Covid-19 endişeleri nedeniyle iptal edildiği megafon yoluyla söylenmişti. Mart 2020’de gerçekleşen bu gelişme sonucunda 48 yaşındaki pop yıldızı Robbie Williams da sahneye çıkamamıştı.

ÜST ÜSTE İKİ YIL İPTAL EDİLDİ

Her yıl Melbourne, Avustralya’daki Albert Park’ta düzenlenen milyon dolarlık Formula 1 etkinliği, büyük kalabalıklar içinde yapılıyor, ancak corona virüsü pandemisi sebebiyle Avustralya’daki Grand Prix, 2020 ve 2021’de üst üste iki yıl iptal edildi.

The Age’in haberine göre World Tour Melbourne (WTM), ani iptalin Avustralya Grand Prix Corporation’ın yükümlülüklerini ihlal ettiğini iddia etti. WTM’nin açtığı davada, 7.5 milyon dolar maliyet ve 1.1 milyon dolar kar kaybı talep ediliyor.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams’a 14 Mart’taki ilk Melbourne Dünya Turu konser etkinliği için yaklaşık 28,5 milyon TL (1,94 milyon Dolar) ödendi, ancak hayranları 13 Mart’ta bilet almak için sıraya girdiğinde pandemi sebebiyle konseri iptal edildi.

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