CovId-19 sanat alanında 10 milyon işi yok etti

UNESCO yayınladığı global raporunda 2020’de kültür sanat ve yaratıcılık sektöründe pandemi sebebiyle 10 milyon işin yok olduğunu açıkladı.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO yayınladığı 331 sayfalık Yaratıcılık Politikalarını Yeniden Şekillendirme raporunda, 2020 yılında Covid-19 salgını sebebiyle kişilerin daha fazla kültür ve sanat içeriklerine yöneldiğini ancak artan dijitalleşme sebebiyle kültür, sanat ve yaratıcılık sektöründe 10 milyon işin yok olduğunu açıkladı. Rapora göre kültür, sanat ve yaratıcı endüstrilerin gelirleri 2020'de yüzde 20 ila yüzde 40 arasında azaldı ve bu endüstriler, ulusalların genel ekonomilerine kıyasla daha kötü performans gösterdi.

TALEP ARTTI AMA…

UNESCO raporunda artan kültür, sanat ve yaratıcılık sektörlerinde artan dijitalleşmeye dikkat çekerek 2020'de, toplam küresel kayıtlı müzik gelirlerinin yüzde 62.1'i dijital yayıncılıktan geldiği ve Seç-İzle televizyon sistemlerinin aboneliklerinin hızla arttığı belirtildi. Bu dijital eğilimlerin Covid-19 salgınında önemli ölçüde yükseldiği ve 2021'de patlama yaptığı vurgulandı. Raporda kültürün global bir kamu tüketim maddesi olarak ele alındığı belirtildi. (DHA)