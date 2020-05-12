Covid 19 temalı online sergi

Corona virüsünden dolayı herkesin kendini karantinaya aldığı şu günlerde, pek çok etkinlik artık online olarak yapılmaya başladı. Bu etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Hub Design; şimdi kendi bünyesinde topladığı sanatçılarla yepyeni bir sergiye imza atıyor. Covid 19 temalı dijital sergi ‘Stream-Akış’ farklı disiplinde üreten 18 değerli sanatçıyı online platformda ilk kez buluşturdu.

9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren sanatseverlerin ziyaretine açılan sergi, 15 gün boyunca görülebilecek. Eş küratörlüğünü Ayça Okay ve Lara Birgit Kamhi'nin üstlendiği sergide Türk Sanatçılardan Bahar Oganer, Barış Cihanoğlu, Cengiz Yatağan, Dicle Çiftçi, Elifko, Fırat Neziroglu, Gizem Candan, Lal Batman, Leyla Emadi , Manolya Çeliker , Mutlu Başkaya, Ömür Tokgöz, Özge Günaydın, Seydi Murat Koç, Taner Yılmaz ve New York'lu sanatçılardan Bianca Kann, Charlotte Fox ve Mallory Smith gibi değerli isimler yer alıyor.