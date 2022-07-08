Covid-19’a yakalanan Denzel Washington onur madalyasını alamadı

İki Oscar ödüllü aktör Denzel Washington'ın Covid-19'a yakalandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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67 yaşındaki ünlü oyuncu Denzel Washington, corona virüsüne yakalandığı açıklandıktan sonra, Beyaz Saray’daki Özgürlük Madalyası Töreni’ni kaçırdı.

People’da yer alan habere göre, ABD’li oyuncunun sağlık durumu iyi. Ancak Covid-19’a yakalandıktan sonra onurlandırılacak 17 kişiden biri olduğu Beyaz Saray’daki Cumhurbaşkanlığı Özgürlük Madalyası töreninde bulunmadığı doğrulandı.

Washington’ın temsilcisi, “Denzel’in Covid-19 testi pozitif çıktı ve bu nedenle ne yazık ki Özgürlük Madalyası ödül törenine katılamadı” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günkü törende Washington’dan “bugün burada olamayan ama olmak isteyen bir adam” olarak söz etti ve aktörün daha sonraki bir tarihte onurlandırılacağını kaydetti.

Ödül alan 17 isim arasında Simone Biles, Gabrielle Giffords ve Megan Rapinoe ile artık hayatta olmayan Steve Jobs ve John McCain de bulunuyordu.

ABD’deki en yüksek sivil onur olan yıllık ödül, “Amerika Birleşik Devletleri’nin refahına, değerlerine veya güvenliğine, dünya barışına veya diğer önemli toplumsal, kamusal veya özel çabalara örnek teşkil eden katkılarda bulunanlara” veriliyor.

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