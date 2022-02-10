Covid krizi sonrası Spotify’da üyeliğini iptal edenlerin sayısı fırladı

Covid-19’la ilgili aşı karşıtı bilgiler yaymakla suçlanan podcast yayıncısı Joe Rogan’ın programı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Spotify’da üyeliğini iptal etmek isteyenlerin sayısı patlama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Analiz şirketi Similarweb, müzik paylaşım platformu Spotify’da ücretli üyeliğini iptal etmek için kullanılan sayfanın trafiğinin son haftalarda hızla arttığını bildirdi.

Ünlü müzisyen Neil Young, geçen ay podcast yayıncısı Joe Rogan'ın Spotify'deki yayınlarında Covid-19'la ilgili yanlış bilgiler yaydığını, bu durumun ölümlere yol açabileceğini söylemişti.

Spotify'ın tartışmalı programı sonlandırma talebini reddetmesi üzerine Young, şarkılarını platformdan kaldırmaya başlamıştı. Birçok müzisyenin de Young'a destek vermesiyle tartışma giderek büyümüştü.

Similarweb verilerine göre, Spotify'ın üyelik iptal sayfası 25 Ocak'ta 26 bin, 29 Ocak'ta ise yüzde 115 artışla 56 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Spotify, tartışmalar sonrasında Rogan’ın ırkçı ifadeler içeren 70’ten fazla podcast bölümünü kaldırmıştı.

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