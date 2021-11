Covid olan Jon Bon Jovi son anda konserini iptal etmek zorunda kaldı

Jon Bon Jovi, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra cumartesi gecesi gerçekleşecek Miami Beach'teki konserini aceleyle iptal etti. 59 yaşındaki şarkıcı iyi hissettiği halde pozitif test sonucu nedeniyle sahneye çıkmadı.

Jon Bon Jovi, grubuyla beraber Miami’de ufak akustik bir konser için hazırlanırken Covid olduğunu öğrendi. Grubun diğer üyelerinin testlerinin negatif olduğu belirtilse de risk almamak adına son anda, izleyiciler konser alanına gelmişken konser iptal edildi.

Pandemi döneminde sık sık maske takmanın önemine dikkat çeken Jon Bon Jovi, Sky News ile yaptığı bir röportajda da maske takmaya teşvik etmiş ve konunun politik hale gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirmişti:

“Her şey bir maskeyi politize ettiğimiz bir yere geldi. Bu yanlış. Eğer sadece bir maske yayılmayı durduracaksa bunu takmak, komşunuza ve arkadaşınıza saygı duymaktan başka bir şey değil. Burnunuzda küçük bir bez parçası var, önemli değil, büyük bir fedakarlık değil.”

Ünlü isim, geçtiğimiz yıl ekim ayında 2020 adlı bir albüm çıkardı. American Reckoning adlı şarkıları Black Lives Matter ile ilgiliyken, Do What You Can adlı bir diğer şarkı ise corona virüsü pandemisi hakkındaydı.

Jon Bon Jovi, Good Morning America ile bir röportaj sırasında albümü tanıtırken, “Bazıları bunun politik bir albüm olduğunu söyleyecek ama değil. Bu güncel bir albüm. Dünyada olup biten her şeyin ışığında bana tarihe tanıklık etme fırsatı verdi, ben de bunu yapmaya başladım ve sanırım başardık” dedi.

