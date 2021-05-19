Covid vakaları düştü, Lollapalooza Festivali geri döndü

Her yıl yaz aylarının gözde festivali olarak gerçekleşen Lollapalooza, geçtiğimiz yıl corona virüsü önlemleri kapsamında iptal edilmişti. Dünyaca ünlü festival, bu yıl Chicago’da düşen Covid vakalarıyla birlikte yeniden hayat buluyor.

Belediye Başkanı Lori Lightfoot bir haber bülteninde, “Chicago’da, Lollapalooza kelimesi her zaman yaz, harika müzik ve dört günlük unutulmaz eğlence ile eşanlamlı olmuştur” diyerek festivalin gelenekselleşmesine dikkat çekti.

Organizatörler, Grant Park’taki dört günlük festivale giriş için COVID-19 aşısı yaptırılması ya da negatif test sonuca sahip olunması gerektiğini belirtti.

1991’de başlayan festivalde her yıl; sekiz ayrı sahnede 170 alternatif rock, hip-hop ve elektronik performans sergilenirken, yaklaşık 100.000 izleyici katılım gösteriyor.

Sağlık yetkilileri, şehirdeki azalan corona virüsü vakaları nedeniyle festivalin gerçekleşmesi konusunda kendilerini rahat hissettiklerini söylediler.

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