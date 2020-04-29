Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi 7. Koğuştaki Mucize’ye bayıldı

Netflix'te gösterime girdiği andan itibaren birçok ünlü isimden övgü alan 7. Koğuştaki Mucize filmi bu kez Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'i etkiledi.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize rüzgarına kapıldı

Geçtiğimiz yılın vizyondaki en çok izlenen Türk filmi olan 7. Koğuştaki Mucize, Netflix’te yayınlanmaya başladığından beri yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

Filmi bugüne kadar Brezilyalı futbolcu Neymar ve ünlü DJ Snake gibi isimler izledi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Son olarak ise Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile pembe dizi Rosalinda ile Türkiye’de de beğeniyle izlenen Meksikalı oyuncu Thalia, filme hayran kaldı.

‘GÜZEL FİLM, İZLEDİNİZ Mİ?’

Instagram’da 16 milyon takipçisi olan Thalia, 7. Koğuştaki Mucize’den çok etkilendiğini dile getirirken, Georgina Rodriguez de “Güzel film, siz izlediniz mi” notunu düştü.