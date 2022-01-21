CRR ‘Uğur Mumcu Kantatı’ ile yeni konser sezonunu açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 2022 konser sezonu, Adalet ve Demokrasi Haftası’nda gerçekleşecek Uğur Mumcu Kantatı konseriyle başlıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

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CRR Senfoni Orkestrası, 29 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde, Türk basın tarihine adını altın harflerle yazdıran aydın gazeteci-yazar Uğur Mumcu için Turgay Erdener tarafından bestelenen “Uğur Mumcu Kantatı”nı seslendirecek. Kantat'ın metinleri, yazar Şirin Aktemur tarafından, Mumcu'nun yazılarından yararlanılarak oluşturuldu.

Kantat tarzında 4 şan solisti ve koro için bestelenmiş olan eser 5 bolümden oluşuyor ve 25 dakika sürüyor. Konserin ikinci bölümünde bir ölüm duası olan, müzik tarihinin en önemli eserlerinden W. A. Mozart'ın tamamlayamadan hayata gözlerini yumduğu son eseri Requiem icra edilecek.

Konser biletleri 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix'ten temin edilebilir.