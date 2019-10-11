CRR’de görev değişikliği! Genel sanat yönetmeni Cem Mansur oldu…

Klasik müzik için tasarlanmış Türkiye'nin ilk konser salonu olan CRR'nin, yeni genel sanat yönetmeni Cem Mansur, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın da kurucu şefi. CRR eski Genel Sanat Yönetmeni Aslan Özdemir, Cem Mansur için “Cem Mansur bilgisi, birikimi ve vizyonu ile; klasikten günümüze, dünyanın ve bizim seslerimizi, İstanbul müziğini CRR'ye en başarılı şekilde taşıyacak; CRR'yi dünyadaki prestijli konser salonları arasındaki hak ettiği yere ulaştıracak değerli bir şef. Sahnesi daima açık ve alkışları bol olsun” dedi.

‘CRR KUCAKLAŞACAK BİR ÇATI OLABİLİR’

Cem Mansur ise yeni görevi ile ilgili şunları kaydetti: “Geçmişte gerçekleştirdiğim projelerde ifade etmeye çalıştığım, müziğin toplumsal diyalog aracı olarak gücünü bu yeni görevde de paylaşmak için sabırsızlanıyorum. CRR, her tür müziğin iyisinin altında kucaklaşacağı bir çatı olabilir. Müzik konusunda bile kavga etmeyi başardığımız toplum olmayı hak etmiyoruz.”



CEM MANSUR KİMDİR?

Şef Cem Mansur, müzik eğitimini Londra’da City University, Ricordi Şeflik Ödülü'nü aldığı Guildhall School of Music and Drama, ve daha sonra Leonard Bernstein’ın öğrencisi olduğu Los Angeles Filarmoni Enstitüsü’nde aldı. 1981-89 arası İstanbul Devlet Operası şefliğini yapan Mansur, Londra’da English Chamber Orchestra’yla başarılı bir çıkış yaptığı 1985 yılından sonra çalışmalarını yurtdışında yoğunlaştırdı. Hollanda, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Almanya, İsveç, İspanya, Meksika, İsrail, Finlandiya, Hırvatistan, Arnavutluk, Güney Afrika ve Rusya’da orkestra ve opera kuruluşlarıyla konuk şef olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1989-97 arasında Oxford Şehir Orkestrası Birinci Şefliği’ni yaptı. 1998'den 2011 yılında kapanışına kadar Akbank Oda Orkestrası şefliğini yaptı. Burada tasarladığı programların yanısıra “Bach, Caz ve Lale Devri”, “Alla Turca”, “1789/Akl-ı Selim’in Müziği”, “At-Nağmeler” ve “İstanbul'da Erguvan Zamanı” gibi etkinliklerle dikkat çekti.

Cem Mansur’un birlikte çalıştığı kuruluşlardan bazıları şunlar: Helsinki Filarmoni Orkestrası, Torre del lago Puccini Festivali, Kirov Operası, Royal Philharmonic Orchestra, London Mozart Players, City of London Sinfonia, BBC Concert Orchestra, George Enescu Filarmoni Orkestrası, Prag Ulusal Tiyatrosu, Mexico City Filarmoni Orkestrası ve Londra Holland Park Opera Festivali.



İLKLERE İMZA ATTI

Barok çağdan günümüze kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan repertuarında alışılmamış ve unutulmuş eserlere de yer veren Mansur, 1986 yılında Londra’da, Elgar’ın bitmemiş operası “The Spanish Lady”nin ilk seslendirilişini ve 2000 yılında City Of London Festival’de Offenbach’ın 126 yıldır duyulmayan operası “Whittington”u yönetti.

Arvo Part'in 4'üncü Senfonisi'nin Avrupa prömiyeri, 2009 yılında Cem Mansur yönetiminde Helsinki Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Mansur, Mayıs 2010'da, aynı bestecinin “Veni Creator”unun dünya prömiyerini yönetti.

Daha sonra Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası alacak olan Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası'nın kurucu şefi olan Cem Mansur, Türkiye/Ermenistan ve Türk/Yunan Gençlik Orkestraları şefi ve İngiltere'nin en eski ikinci korosu İpswich Choral Society'nin fahri başkanı…