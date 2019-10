CRR’de yeni sezon başlıyor… İşte, program…

CRR Konser Salonu 9 Ekim'de CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun vereceği konserle kapılarını açıyor. Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği konser, saat 20.00'de başlayacak. Soprano Evren Işık ve Deniz Yetim, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Caner Akın, bas bariton Zafer Erdaş konserde solist olarak yer alacak. Konserin repertuvarında Türk ve yabancı bestecilere ait opera, operet, dans ve türkülerden oluşan 21 eser yer alıyor. Koroyu ise Volkan Akkoç yönetecek.

İDSO’YU PONOMARCHUK YÖNETİYOR

İstanbul’un müzik hayatında önemli bir yeri olan ve 1945 yılında besteci Cemal Reşit Rey’in tarafından kurulan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 11 Ekim'de CRR'de konser verecek. Ukraynalı şef Natalia Ponomarchuk'un yönetiminde gerçekleşecek konserde, obua sanatçısı Sezai Kocabıyık solist olarak yer alacak. Konserde, üç İngiliz bestecinin eserleri seslendirilecek. Ralph Vaughan Williams’ın ana melodisini Thomas Tallis’ten alarak 1910 yılında bestelediği Fantasia On A Theme By Thomas Tallis; yaşam felsefesinin ışığında eserlerinde İngiltere’nin doğasını ebedileştiren Vaughan Williams’ın Obua Konçertosu ve 17. yy'dan, bu yana İngiltere'de yetişip uluslararası önem kazanan ilk besteci sayılan Edward Elgar'ın Variations on an Original Theme repertuvarı oluşturan eserler.

500 YILLIK ESER

45'inci yılına adım atan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 2019-2020 sezonunun ilk konseriyle 13 Ekim Pazar günü, saat 13.30'da, CRR'de musikişinaslarla buluşacak. Mehmet Güntekin'in yöneteceği konserde Abdülâli Efendi'ye ait 500 yıllık bir eser seslendirilecek. Koro sezonun bu ilk konserinde kurumsal geleneğine uyarak büyük çaplı bir eseri seslendirecek. Koronun seslendireceği Abdülâli Efendi'ye ait 500 yıllık eser; lâdini Klasik Türk müziğinin en büyük beste şekli olan “kâr” formunda, Evc makamında. Konserde ayrıca Rast makamından eserler de dinleyiciyle buluşacak. Ezgi Köker'in solist olarak katılacağı konserde tanburda Birol Yayla, udda Samim Karaca, neyde Salih Bilgin, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede ise Lütfiye Özer koroya eşlik edecek.

ANADOLU’YA YOLCULUK

Anadolu Müziği'nin ve bağlamanın yaşayan en önemli icracılarından Erdal Erzincan, 13 Ekim akşamı CRR'de dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor ile buluşacak. İkili geleneksel Anadolu ve İran melodilerini doğaçlamaları ile birleştirerek dinleyenlere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. Uzun yıllardır konserler veren ikilinin birlikte kaydettikleri iki albüm dünyanın en prestijli plak şirketlerinden biri olan ECM Records'tan yayınlanmıştı.

CHARLIE SIEM CRR’DE

Klasik müziğin en parlak yıldızları arasında yer alan keman virtüözü Charlie Siem ve ve piyano virtüözü Caroline Jaya-Ratnam 15 Ekim'de müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 2010 yılında çıkardıkları albümle birlikte, dünyanın pek çok ülkesinde performans sergileyen ikilinin CRR'deki konserler repervuvarı; Bach, Beethoven ve Grieg'in keman ve piyano için sonatlarından oluşuyor.

BAS GİTARIN YILDIZI

Basgitar dendiğinde akla ilk gelen isimlerden olan, dört Grammy sahibi Stanley Clarke, The Message albümünün dünya turnesi kapsamında 16 Ekim'de yeniden CRR'de! Clarke'e konserde, Beka Gochiashvili, Cameron Graves, Shariq Tucker, Salar Nader ve Evan Garr eşlik edecek. Uzun kariyerinde caz harici türlerde de başarı kazanan Stanley Clarke, Türkiye'de öteden beri daha çok caz ve caz-füzyon türlerinde tanınıyor. Kariyeri boyunca aralarında altın ve platin plakların da bulunduğu 40’ın üzerinde albüm kaydeden sanatçının, Grammy ödülleri dışında; Emmy ödülü adaylığı da bulunuyor. Clarke ayrıca 2013’te, ünlü Downbeat dergisinin okur ve eleştirmenleri tarafından “Yılın En İyi Bas Gitaristi” seçilmişti.

FADO’YU YAŞIYOR

Portekiz geleneksel müziğini, kendi ülkesinin ve dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturan fado sanatçısı Branco, 20 Ekim’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda! Cristina Branco, yeni albümlerinden ve 20 yılı aşan müzikal yolculuğunun en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Ünlü Hollandalı şair Slauerhoff’un ve Shakespeare’in birçok şiirini fado ile bir araya getiren Branco, Fado’dan çoğunlukla beklenen acı, hasret ve çaresizlik şarkıları yerine, hayattan keyif alan şarkılara imza atıyor. Son yıllarda Portekiz müziğinde daha çağdaş tınılara yönelen sanatçı, 2016 yılında Menina, 2018 yılında Branco albümlerini müzikseverlerle buluşturmuştu.

CAZIN BÜYÜSÜ

Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası, 21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de CRR'de! Gecede, cazın genç ve başarılı seslerinden Sibel Demir solist olarak yer alacak. Türk müzisyen ve kompozitörlerinin caz ve orkestra müziği içinde yerlerini alabilmeleri için, 12 yıl önce kurulan CRR Caz Orkestrası; bu misyon doğrultusunda CRR'de verdiği konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Orkestra Ekim ayında vereceği konserde, cazın kolektif gücünden ilham alan caz şarkıcısı Sibel Demir'i konuk ediyor. Demir opera şarkıcılığı bölümünde okurken kendini cazın büyüsüne kaptırmış. 2016'da girdiği Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nda 46. Pulawy Jazz Workshop ödülü kazanan Sibel Demir, klasik şan ve caz vokal çalışmalarını sürdürüyor.

VIENNE TRIO IMMERSIO CRR’DE

Oda müziğindeki zerafetin, disiplinin ve tutkunun sentezi olarak nitelendirilen Trio Immersio, 22 Ekim Salı akşamı, saat 20.00'de CRR'de konser verevek. Topluluk, klasik dönemden günümüze uzanan üç asırlık bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak. 2013 yılında kurulan Trio Immersio; kemanda Vira Zhuk, çelloda Nemanja Stankovic, piyonada Mariam Vardzelashvili'den oluşuyor. Kısa sürede adından söz ettiren topluluk üyeleri; Jeunesse Austria ve Yehudi Menuhin Live Music Now gibi saygın kurumlarla da çalışmalar gerçekleştirdi. Trio Immersio'ın CRR vereceği konserin repertuvarı Schubert, Beethoven ve Piazzolla'dan oluşuyor.

CUMHURİYET COŞKUSU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 24 Ekim Perşembe akşamı Cumhuriyet Bayramı konseri ile CRR'de müzikseverlerle buluşacak. Şef Oğuzhan Balcı yönetiminde gerçekleşecek konserde orkestra, keman virtüözü Cihat Aşkın'a eşlik edecek. Cumhuriyet Bayramı konserinin öncesinde, müzikolog Ersin Antep icra edilecek eserlerin içeriği ve hikâyeleri ile ilgili dinleyiciye bilgi aktaracak. Konserin repertuvarı; Mendelssohn'un “Mi Minör Keman Konçertosu” ile Oğuzhan Balcı'nın “Kaptan Köşkünden Manzaralar” ve “İstanbul” Senfonik Şiiri”nden oluşuyor. Gecenin solistleri ise; soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Şenol Talınlı ve Zafer Erdaş.

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE MÜZİĞE YOLCULUK

Azerbaycanlı ünlü piyanist Doç. Dr. İslam Manafov, çocuklar ve gençleri 26 Ekim Cumertesi günü müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Manafov'un hem anlatıcı ve hem de piyanist olarak yer aldığı etkinlik 13.30'da başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. Piyanist İslam Manafov, klasik müziğin gelişim sürecini ve güzelliğini anlatmak; büyük bestecileri eserleriyle birlikte tanıtmak, onların hayatlarındaki komik ve eğlenceli hikâyeleri paylaşmak için çocuklar ve gençlerle buluşuyor.

AHMET ADNAN SAYGUN ANISINA

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Filarmonia İstanbul, 26 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de CRR'de Ahmet Adnan Saygun eserlerini seslendirecek. Saygun'un öğrencisi ve bestelerinin en güçlü yorumcusu olarak kabul edilen piyanist Gülsin Onay'a solist olarak sahne alacak. Konserin repertuvarı, Saygun'un; Op. 14 Orkestra Suit’i, 1. Piyano Konçertosu ve 1. Senfoni'den oluşuyor. Eserler, Gülsin Onay’ın “aslına sadık, zeki ve kararlı” olarak nitelendirilen yorumu ile müzikseverlere ulaşacak.

KUVAY-İ MİLLİYE’DEN KURTULUŞ’A

Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nın, Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet film müzikleri ile bir araya geldiği Kuvay-i Milliye'den Kurtuluş'a, 27 Ekim akşamı CRR'de! Şef Rengim Gökmen'in CRR Senfoni Orkestrası'nı, Volkan Akkoç'un ise CRR Korosu'nu yöneteceği konserde; soprano Görkem Ezgi Yıldırım sahne alacak. Gecede ayrıca Devlet Tiyatrosu'nun değerli oyuncuları Hakan Vanlı, Serap Sağlar, Olcay Kavuzlu ve Gaye Alacacı Nazım Hikmet'in dizelerini seslendirecek. Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Figen Ayhan Karakelle'nin yönetmenliği ve tasarımında gerçekleşen proje; sıradan insanların tarih yazan mücadelesini, inancını anlamak, Cumhuriyet kutlamalarının gerçek anlamını bir kez daha hatırlatmak amacıyla hayata geçirildi.

BAYRAMA ÖZEL KLASİK MÜZİK

İstanbul Oda Orkestrası 29 Ekim akşamı CRR'de Cumhuriyet Bayramı'na özel görkemli bir konser verecek. Gürer Aykal'ın yöneteceği konserde, keman virtüözü Cihat Aşkın ve piyano virtüözü Gökhan Aybulus solist olarak sahne alacak. Konserde Cumhuriyet Bayramı'na özel; çağdaş müzik tarihimizin, ikinci kuşak ve renkli bestecisi Ferit Tüzün'ün Esintiler ve yine Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Nevil Kodallı'nın Op. 24 Ebru eseri seslendirilecek. Konser repertuvarında ayrıca, Mozart‘ın Türk müziği motif ve ritimlerinin çok kullanılması sebebiyle Türk Konçertosu olarak da anılan 5 nolu Keman Konçertosu ve J. Strauss'un 1888'de bestelediği İmparator Valsi de yer alıyor. CRR'de gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri saat 20.00'de başlayacak.

BAROK MÜZİK ZİYAFETİ

Türkiye'nin çeşitli orkestra ve eğitim kurumlarında sanat yaşamlarını başarıyla sürdüren 13 müzisyenden oluşan Barok müzik topluluğu Dissonance Ensemble, 31 Ekim'de CRR'de klasik müzik-severlerle buluşacak. Barok dönemin en büyük bestecilerinden Bach, Handel ve Vivaldi'nin eserlerinin seslendirileceği konserin solistleri Bülent Evcil, Sezai Kocabıyık, Özgecan Günöz ve Timuçin Abacı. Dissonance Ensemble, yorumlanacak eserlerin yapısına göre, sayıca büyüyen veya küçülen bir Barok Müzik topluluğu. Topluluğun enstrümanları arasında yaylı çalgıların yanı sıra Barok dönemin vazgeçilmez enstrümanı klavsen de yer alıyor.