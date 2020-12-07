CSO’nun yeni logosu çalıntı iddiası

3 Aralık’ta düzenlenen törenle yeni binasına taşınan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni logosunun çalıntı olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni logosunun, Paris’te 1983 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Fransa Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir ostepati kurumu olan ‘Conservatoire Supérieur d’Ostéopathie-CSO Paris’in logosu ile olan benzerliği dikkat çekti.

GÖZLER KÜLTÜR BAKANLIĞI’NDA

Tasarım harcamasının yanında, koltuklardan tabelaya, kurumsal evraklardan çok çeşitli mecralardaki görsellere kadar basılan yeni logoyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

OSTEOPATİ NEDİR?

Vücut dokularının fonksiyonlarını anatomi, fizyoloji, patoloji, nöroloji, beslenme fizyolojisi temelinde semptomdan çok sebebe yönelik tedavi eden çağdaş modern bir tedaviler sistemidir.