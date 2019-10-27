‘Çukur’ ölümsüzleşti

Fenomen dizi Çukur'un senaristi ve oyuncuları izleyicilerle buluştu. Dizide Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ise senarist Gökhan Horzum'un kitabı ile ilgili, "Bayılarak okuduğumuz ve oynadığımız senaryolarımız aslında ölümsüzleşti. O yüzden keyfimiz yerinde, çünkü herkes okuyabilecek" dedi.

Çukur’un senaristi Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur – Yamaç’ın Dönüşü’ kitabı Doğan Kitap’tan yayınlandı. Kitabın ilk imza günü ise D&R Trump AVM’de gerçekleşti. Horzum’u imza gününde Aras Bulut İynemli, Kubilay Aka ve Burak Dakak yalnız bırakmadı.

Dizide Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, kitapla ilgili “Gökhan Horzum'un imza gününe geldik bugün, bizim bayılarak okuduğumuz ve oynadığımız senaryolarımız aslında ölümsüzleşti. O yüzden keyfimiz yerinde, çünkü herkes okuyabilecek. Ben de kitabımı Gökhan abiye imzalattım” dedi. Başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize ile ilgili de konuşan İynemli, şöyle dedi: “Her zaman söylerim bu bir ekip işi. İyi bir film çıkarttığımızı düşünüyorum, insanların da izliyor olması çok gurur verici bir şey. Mucize dediğimiz şey, bazen bir çocuğun gülümsemesi, bazen de koca koca adamların o çocuk gülsün diye bir araya gelmesi. Biz bir umut hikayesi anlatıyoruz. Seyircimiz de izleyerek karşılık veriyor çok onur duyuyoruz.”

Akın Koçovalı karakterini canlandıran Burak Dakak ise Horzum’un çok önemli bir senarist olduğunu belirterek, “Böyle güzel bir senaryonun karakterlerinden birini canlandırmak benim için onur verici. İmza gününde dünyanın pek çok yerinden gelen sevenlerimizle de buluşmuş olmak ve bu yoğun ilgiyle karşılaşmak heyecan verici. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Horzum'u yalnız bırakmayan isimler arasında yer alan Kubilay Aka, ayrıldığı sevgilisi Miray Daner ile tekrar barışıp, barışmadıkları yönündeki soruya ise “Öyle bir şey yok şu anlık, ama bunları daha sonra başka bir yerde konuşuruz” diye cevap verdi.