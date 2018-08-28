Çukur’a iki yeni transfer iddiası | Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

İnternette yayın hayatına başlayan ve Blu TV'de yayınlanmayı sürdüren Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'nın başrol oyuncusu Cihangir Ceylan'ın Çukur'a transfer olduğu iddia edildi. Dünyanın en büyük sinema veri tabanı 'Internet Movie Database'de (IMDB), Çukur dizisinin ilk iki bölümünde Cihangir Ceylan'ın ve Necip Memili'nin yer aldığını yazdı. Çukur'da Koçovalı ailesinin hapishanede olan en büyük oğulları 'Cumali' karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu. Aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosuna Sıfır Bir Adana kadrosundan bir kişinin daha eklendiği görülüyor. Peki Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Çukur dizisinde ‘Cumali Koçovalı’ karakterini kimin canlandıracağı Haziran ayından bu yana konuşuluyordu. Cumali karakteri için daha önce Nejat İşler, Ufuk Bayraktar ve Kenan İmirzalıoğlu’nun isimleri de geçmişti. Ancak IMDb’ye göre ‘Cumali’ karakterini Necip Memili canlandıracak. IMDb’ye göre Sıfır Bir dizisinde rol alan Cihangir Ceyhan’ın da Çukur kadrosuna katıldığı görülüyor.



EN SON ŞAHSİYET’DE ROL ALMIŞTI

Şu günlerde Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler serisinin Kaçamak bölümünde oynayan Memili’nin geçen sezon Ay Yapım’ın yerli Prison Break projesi için de düşünüldüğü konuşuluyordu. Ancak FOX için çekilecek olan uyarlama dizinin senaryosunun yeniden yazdırılmaya karar verilmesi üzerine ise proje şimdilik rafa kaldırıldı. Necip Memili yakın zamanda yine Ay Yapım imzalı Şahsiyet adlı internet dizisinde de Tolga Yazgan karakterini oynamıştı.

SIFIR BİR’İN ‘CİO’SU ÇUKUR’DA

Aynı zamanda Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da dizisinde ‘Cio’ karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan’ın da kadroya katıldığı görülüyor. IMDb’de yer allan verilere göre hangi karakteri canlandıracağı ise henüz belli değil.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞALAYACAK?

Yeni sezon tanıtımı yayınlandı fakat 2. sezon ilk bölümün ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Henüz yayıncı kuruluş tarafından net bir tarih verilmese de Çukur dizisinin yeni sezonu Eylül ayında yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur’un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak.