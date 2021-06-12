Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın ‘Yaza Merhaba’ konserleri başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin amfi tiyatro ve salon tahsisiyle destek verdiği, pandemi koşullarına uygun şekilde organize edilen konserlerin ilki Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Senfoni İle Yunus Emre ilahileri konulu konseri şef Eray İnal yönetti.

Ömer Faruk Belviranlı, Eray Cinpir, Murat Irkılata, Ufuk Yürüç ve Serkan Kocadere solist olarak yer aldı.

Halkın büyük beğeni ile izlediği ve zaman zaman sanatçılara eşlik ettiği konseri Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da izledi.