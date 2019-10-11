Çukur’un bilinmeyenleri bu kitapta
Çukur'un senaristi Gökhan Horzum, dizinin birinci sezonunu dramatik bir kurgu içinde yeniden yorumladı. Çukur-Yamaç'ın Dönüşü isimli kitapta, en sevilen sahneler, çok özel fotoğraflarla ve ilk sezonun köşe taşı sayılacak olaylarıyla bir araya geliyor.
Çok merak edilen detayların da kendini gösterdiği kitabın önsözünü ise dizinin İdris Babası Ercan Kesal yazdı. Gökhan Horzum, bu kitap için senaryonun dışında eklemeler ve yorumlar kaleme aldı.
Doğan Kitap’ın yayınladığı Çukur-Yamaç'ın Dönüşü, kitap satılan her yerde okurunu bekliyor.