Çukur’un bilinmeyenleri bu kitapta

Üçüncü sezonuyla ekranlarda reyting rekorları kırmaya devam eden dizi Çukur, ilk sezonun en önemli anları ve hiç bilinmeyenleriyle artık kitap raflarında.

Çukur'un senaristi Gökhan Horzum, dizinin birinci sezonunu dramatik bir kurgu içinde yeniden yorumladı. Çukur-Yamaç'ın Dönüşü isimli kitapta, en sevilen sahneler, çok özel fotoğraflarla ve ilk sezonun köşe taşı sayılacak olaylarıyla bir araya geliyor.

Çok merak edilen detayların da kendini gösterdiği kitabın önsözünü ise dizinin İdris Babası Ercan Kesal yazdı. Gökhan Horzum, bu kitap için senaryonun dışında eklemeler ve yorumlar kaleme aldı.

Doğan Kitap’ın yayınladığı Çukur-Yamaç'ın Dönüşü, kitap satılan her yerde okurunu bekliyor.