Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Culter’da bir günlük şiir atölyesi
Culter’da bir günlük şiir atölyesi
Şair Mehmet Said Aydın, Beyoğlu'nun yeni kültür merkezi Culter'da bir günlük şiir atölyesi düzenleyecek.
Kültür Sanat 18 Mart 2019 - 12:45

İstanbul’un yeni kültür ve sanat mekânı Culter, Dünya Şiir Günü ertesinde bir günlük şiir atölyesine ev sahipliği yapacak. Genç kuşağın özgün ve çok okunan şairlerinden Mehmet Said Aydın’la gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar şiirin kavramsal ve edebi boyutlarını birlikte bulmaya ve kendi şiirlerini yazmaya davet edilecek. Şairin kendi şiir yazma serüveninin de tanığı olacak katılımcılar, yazdıkları şiirleri atölye süresince birbirleriyle paylaşacak.

22 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek olan “Günübirlik Şiir Atölyesi”ne her yaştan şiir tutkunu katılabilecek.

Son güncelleme: 15:49 - 18.03.2019
Etiketler