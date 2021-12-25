‘Cuma İş Çıkışı’ konserlerinde Mirkelam sahne aldı

İş Sanat’ın düzenlediği "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde 24 Aralık akşamı Mirkelam sahne aldı.

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İş Sanat'ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde düzenlediği “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 24 Aralık akşamı Mirkelam sahne aldı. Yeni yıla özel olarak gerçekleşen “Cuma İş Çıkışı” açık hava etkinliği DJ Hermans'ın performansıyla başlayıp Mirkelam'ın sevilen şarkılarını söylediği konser ile devam etti. Konserin bir bölümü, 28 Aralık Salı günü kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında yayında olacağı belirtildi.