Cümbüşçülerden 19 Mayıs’a özel buluşma

Cümbüş Global Session, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda dünyanın dört bir yanından cümbüşçüleri bir araya getirdi ve "Çeçen Kızı"nı seslendirdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için dünyanın dört bir yanından bir araya gelen cümbüşçüler, alkış alan bir performansa imza attı. Cümbüş Global Session’ın öncülüğünde buluşan cümbüşçüler, Çeçen Kızı’nı seslendirdi.

Şarkının açıklamasında, “Avustralya’dan Paddy Montgomery, Brezilya’dan İan Nain ve İtalya’dan Peppe Frana, Türkiye’deki tüm cümbüşçü kardeşlerine ve müzikseverlere selam eder ve bayramımızı kutlar” denildi.

Şarkı, YouTube’dan yayınlandı.