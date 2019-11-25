Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu!

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’ne hak kazananlar belli oldu. Bu yıl “Edebiyat” alanında ödül geçtiğimiz ay hayata gözlerini yuman Nuri Pakdil’e verildi. “Müzik” alanında ödül MFÖ’ye, “Sinema” alanında Mesut Uçakan’a, “Resim” alanında Devrim Erbil’e, “Geleneksel Sanatlar” alanında Fuat Başar’a, “Mimarlık” alanında Doğan Kuban’a, “Sosyal Bilimler” alanında ise Ahmet Yaşar Ocak’a ödül verilecek.

“Vefa Ödülü” ise A. Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı.

DEVRİM ERBİL’DEN İLK AÇIKLAMA

“Resim” alanında ödüle layık görülen ressam Devrim Erbil, ilk hislerini sozcu.com.tr’ye açıkladı. Sanatın her zaman geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen bir insan olduğunu belirten Erbil, “Bu ödül 80 yıllık bir yaşam içerisinde yaptıklarımın bir başarı özeti gibi geliyor, bu yüzden mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanının geleneksel sanatlar kadar çağdaş sanata da ilgi duymasını olumlu bir gelişme olarak görüyor ve bununla gurur duyuyorum” dedi.