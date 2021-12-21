Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahiplerini kasım ayında açıklamıştı. Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülmüştü.

“İDİL BİRET’İN HAYATI HAYRANLIK DUYULACAK BAŞARILARLA DOLUDUR”

Bugün de sanatçılara ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde şunları söyledi:

“Bugün ödül vereceğimiz insanlarımız arasında Teoman Duralı hocamız da bulunuyordu. Maalesef kendisini iki hafta önce ebediyete uğurladık. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu. Hayatı öğrenme aşkıyla geçen hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hocamızı Zonguldak Filyos bölgesinde kavşak düzenlemesi, tünellerin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız.”

“İdil Biret’in eğitiminden icrasına kadar müzik hayatının her bir safhası hayranlık duyulacak başarılarla doludur. Alev Ebuziyya seramik sanatının en önemli temsilcileri arasındadır. Cüneyt Arkın’ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hepimizin kahramanı bu sanatçımızın Türk sinemasının bugünlere ulaşmasında çok büyük katkısı vardır. Tarihi filmlerdeki başarısını asla unutmayacağımız Cüneyt Arkın’ı da tebrik ediyoruz.”

“Hayatın her alanında kaligrafi sanatının ürünleri ile karşılaşmak mümkündür. Ethem Çalışkan bu kadim sanatın günümüzdeki en büyük üstatları arasında yer almaktadır.”

“Gürbüz Azak, gazeteci, yazar, çizer sıfatları ile başladığı çalışmalarını İstanbul’da sürdürmüş bir değerimizdir. Sahaflık yok etme tehdidi ile yüz yüze olan basılı eserleri yeniden hayata döndüren güvenli limanlardır. Sahaflık denince ilk akla gelen yer İstanbul Sahaflar Çarşısı’dır. En önemli simalarından biri de 60 yıldır bu işe gönül veren İbrahim Manav’dır.”