Cumhurbaşkanlığı’ndan 23 Nisan konseri!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı tarafından "7 Tepenin Şehri İstanbul’dan 7 Kıtaya" isimli konser düzenlendi. İstanbul'un simge merkezlerinden yapılan konser, birçok televizyon kanalında da aynı anda yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “7 Tepenin Şehri İstanbul’dan 7 Kıtaya” isimli konser düzenlendi.

Çok sayıda ünlü Türk sanatçının yer aldığı konserin çekimleri aralarında Ayasofya Müzesi, Kız Kulesi, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Dolmabahçe Sarayı’nın da bulunduğu İstanbul’un 7 farklı simge mekanlarında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilen konser İletişim Başkanlığı’nın YouTube hesabından yayınlandı.

Konserde İstanbul manzaraları eşliğinde, klasik Türk müziği ve klasik Batı müziğinden eserler sunulurken, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal’dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine’e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da paylaşıldı. DHA