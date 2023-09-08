Cumhuriyet coşkusu sahneye taşınıyor

İBB Şehir Tiyatroları bu yıl 2023-2024 tiyatro sezonunu, Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı’na saygı olarak sahnelenecek “Bu Memleket Bizim” adlı oyunla açıyor. Milli Mücadele döneminin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun anlatıldığı oyun 16 ve 17 Eylül’de sadece iki kez Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.

Nazan DOĞANER HALICI

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109 Yıllık bir tarihi geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın, yeni sezon repertuvarı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. 16 Eylül'de “Bu Memleket Bizim” adlı oyunla açılacak olan yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri Shakespeare'den Tolstoy'a, Turan Oflazoğlu'ndan Haldun Taner'e klasik yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

ÖZEL BİR PROJE

İBB Şehir Tiyatroları Gelen Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, toplantıda yaptığı konuşmada özel bir projeyle Cumhuriyetimizi selamladıklarını belirtip şunları söyledi: Böylesine önemli bir zaman diliminde, İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak tarihi, kültürel ve sanatsal sorumluluğumuzun da bilinciyle, “Bu Memleket Bizim” diyerek sezonu açıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılı'nı kutlarken, bize bu toprakları vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere neredeyse her evi cephe kılan, yurdunu canı pahasına savunan, ismini bildiğimiz ya da bilemediğimiz bütün kahramanlarımızın huzurunda saygıyla eğiliyoruz.: İstanbul Şehir Tiyatrosu ailesi olarak biliyoruz ki, geçmişlerini bugünün gençlerine, gelecek nesillere, iyi ve doğru anlatamayan toplumlar, sağlıklı bir şekilde ayakta kalamazlar. Biz de dün, bugün ve yarın, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, “Bu Memleket Bizim” diyecek ve tıpkı ninelerimizin dedelerimizin yüz yıl önce yaptığı gibi sorumluluk alacağız. Bir sanat kurumu olarak tüm mevcudumuzla sahnede ve sahne için seferber olarak, mesleğimiz olan tiyatroyla Cumhuriyetimize bir saygı duruşunda bulunacağız.”

Müzikli oyun, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk isimli eseri başta olmak üzere, Nazım Hikmet'in Kuva-yı Milliye Destanı ile Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşuna yazdıklarıyla ışık tutan Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun metinlerinden parçaların yanı sıra birçok yazarın bazen bir cümleyle, bir pasajla katıldığı bir metinden oluşuyor.

Oyun, 300'ü aşkın oyuncu, ayrıca 20 kişilik dans ekibi ve genişletilmiş Şehir Tiyatrosu Orkestrasıyla, 16 ve 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda iki kez seyirciyle buluşacak.

YENİ KLASİKLER

Yeni sezonda seyirciyi tiyatronun klasik eserleriyle buluşturmaya devam edeceklerini belirten İşsever, ‘'Aynı zamanda geçen sezondan başlayan oyunlarımız da sahnede olacak. Ekimde seyircimizin heyecan duyacağı yeni oyunlarla perdemizi açıyoruz. Tolstoy'un yazdığı Savaş ve Barış'ı Aleksender Popovski, Alison Gregory'nin yazdığı Ben Medea Değilim'i Hülya Karakaş, Lucy Kirkwood'un yazdığı Sivrisinekler'i Ali Gökmen Altuğ, Nick Whitby'nin yazdığı Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?'yi Hüseyin Köroğlu, Bertolt Brecht'in yazdığı Galilei'nin Yaşamı'nı Nurullah Tuncer yönetiyor. Bu repertuvara sonraki aylarda, bir Türk tiyatrosu klasiği olan Haldun Taner'in yazdığı Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım da dahil olacak” dedi.