Cumhuriyet kadınından Ulu Önder’i anlatan kitap

İstanbul’da görev yapan sınıf öğretmeni Oya Adıyaman (46), 24 yıldır öğretmenlik yapıyor. Kendisini “Atatürk’ün öğretmeni bir Cumhuriyet kadınıyım” diyerek tanımlayan Adıyaman, çocukların Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü daha iyi tanıyabilmeleri için “Öğretmenim Atatürk’ü Anlatıyor” kitabını kaleme aldı.

Son yıllarda Atatürk'ü anlama ve anlatma konusunda eksiklikler yaşandığını vurgulayan Adıyaman kitapla ilgili şunları söyledi: “Özellikle ‘Çanakkale Savaşı'nda Atatürk yoktu' diyenleri gördükçe eksikliğini daha da hissediyoruz. Bunun üzerine Atatürk'ün anılarından yola çıkarak bilinmeyen yönleriyle beraber çocuklara bir hikaye içinde Çanakkale Savaşı'nı, Milli Mücadele dönemini ve Cumhuriyetin ilanına kadar olan Atatürk'ün hayatını ve bu ülke için yaptıklarını kitap haline getirdim. Çocukların zihinlerinde kalabileceği şekilde onların dilinde anlattım.''