‘Cumhuriyetin bekçisi’ Adıyaman Filarmoni Orkestrası

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Çağdaş Adıyamanlılar Platformu (ÇADAP) ve Ataşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile İstanbul’a gelen Adıyaman Flarmoni Orkestrası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser verdi. Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde verilen konsere vatandaşların ilgisi büyüktü. Şef Özgür Oğuz'un yönetimindeki konserde Haendel, Brahms ve Vivaldi gibi klasik müzik bestecilerinin eserlerinin yanı sıra orkestra üyeleri Serdar Bozdemir ile Hakan Kaya ve Süleyman Tarman'ın düzenlemelerini yaptığı halk müziği eserleri de seslendirildi. İstanbul Devlet Filarmoni Orkestrası sanatçılarından Çellist Yılmaz Bişer de solo performansı ile konserde yer aldı. Konser, bütün konukların orkestraya eşlik ederek söyledikleri “Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz Cumhuriyet'in” eseriyle sona erdi.

FAZIL SAY DESTEKLEDİ

2012 yılında kurulan Adıyaman Flarmoni Orkestrası, herhangi bir yerden mali destek almıyor. Sanatçılar, orkestranın fonunu kendi maaşlarından karşılıyor. Şef Özgür Oğuz, daha önce verdiği bir röportajda orkestranın kuruluşu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Doğal ve kültürel zenginlik açısından Adıyaman önemli bir kentimiz. Fakat bunca zenginliğinin karşısında bunu duyuracak bir sesinin olmadığını fark ettim. Böylece bildiğim tek iş olan müziğin bu eşsiz kentin sesi olmalı diye düşündüm. Ve Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın (AFO) kurulma süreci böylece başlamış oldu. Bizlere ilk ses veren isim ise Fazıl Say'dır. Sonrasında bitmek bilmeyen koşuşturma ve bizi bu günlere taşıyan büyük bir emek. Önceleri kimse bu duyduğuna inanmak istemedi. İçlerinden geçirdiklerini duyar gibiydik; ‘Adıyaman'da bir filarmoni mi?’ Yani yalan bir haber mi diye kuşkuya düşen pek çok insan oldu. Neticede pek çok önemli konsere imza atan bir müzik topluluğu olarak karşınızda duruyoruz. Kalkınma dediğiniz şey sadece endüstride, tarımda, ulaşımda mı olur? Dünya standartlarına ulaşmamızın bir yolu da kültürel ve sanatsal yatırımlardan geçmektedir. İşte bu noktada sanat çok önemli. İlk göreve başladığım yıllarda dedim ki hiçbir şey yapamıyorsan bir ağaç dikmelisin gittiğin yere. Şimdi çocuklarım var, çocuklarım gibi gördüğüm öğrencilerim ve onlar içinde yaşanılabilir bir dünya olsun, kalsın istiyorum ve bunu ancak kültür-sanat ve sporla yapabiliriz. Adıyaman Filarmoni bu nedenle çok önemli.”