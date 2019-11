‘Cümlelere dökemediğim şeyleri müziğimde duyabilirsiniz’

İstanbul’da MIX Festival’de Türk hayranlarınızla buluşacaksınız. Nasıl hissediyorsunuz?

Yeni insanlarla tanışmayı çok seviyoruz. Hayatımızı zenginleştiriyorlar. En özel yanı da başka ülkelerde yeni insanlarla buluştuğumuzda, müziğimizi kaydettiğimiz yerden çok uzaklara ulaştığını görüyoruz. Şarkıların sizi nereye götüreceğini asla bilemezsiniz!

7 yıl önce grubu kurduğunuzdan bu yana müzik maceranızı nasıl tanımlıyorsunuz?

Bunca yıldır çok farklı insanlarla çalıştık; endüstriden, kendi ekibimizden, yapımcı ve mühendislerle, diğer gruplar ve kendi hayranlarımızla… Çoğu bizimle kaldı ve bu deneyimlerden çok fazla şey öğrendik. Diğer türlü sadece vakumun içinde var oluyorsunuz.

Skeleton Dance, Submarine Life ve Family of Aliens gibi favori şarkılarınıza enteresan ve takdir edilen klipler çektiniz. Bu fikirler nasıl ortaya çıktı?

Sanırım en iyi fikirler çalarken ve zihinler açıkken ortaya çıkıyor. Basit ama güçlü bir fikir, büyük bütçelerden her zaman daha iyidir.

Son albümünüz Family of Remixes dinleyicilerden pozitif yorumlar aldı. Elektronik müziği Indie Pop ile karıştırırken nelere dikkat ediyorsunuz?

Family of Aliens LP’sindeki birkaç şarkıda çok güçlü bir dans estetiği vardı ve remix için kendilerini ödünç verebildiler. Fakat daha geleneksel şarkılara yapılan remix’lere ilginin daha çok olduğunu görmeye başladık. Aslında bunlardan bazıları en ilginç remix’ler oldu. Indie ve dans birlikte biraz tuhaf olabilir ama iyi harmanlarsanız gerçekten tutar. Çünkü bir grubun şarkıyı çalması, bir DJ’in tuşlara basmasından daha değerli.



Grup olarak çalışma disiplininiz/şekliniz nasıl? Birbiriniz arasındaki uyumu güçlendirmek için ne yapıyorsunuz?

Sadece pislik yapmamaya çalışıyoruz. Her birimizin kendi alanına ve fikirlerine saygı duyuyoruz. Tura çıkmak elbette her şeyi daha hassaslaştırıyor ama ne yapmamız ve neleri yapmamamız gerektiğini öğrendik. Sanırım gerçekten bir sorun olduğunda birbirimizi kolluyor ve destekliyoruz. Benim için tur esnasında akşamdan kalmadan kaçınmak, iyi bir uyku çekmek ve dengeli beslenmek en önemli şeyler. Her zaman kolay değil ama uzun vadede sizi daha mutlu yapıyor. Uzun vadeyi daha çok düşünmeye başladım!

Family of Aliens hakkında “hayal dünyasını ve karanlığı kullanmak” demiştiniz. Sanırım bu dünyanın şu anki dönemine uyuyor. Bu şarkıyı yaparken nasıl bir fikir vardı?

Dünyanın nereye gittiğini çok düşünüyordum, sadece politik ve ekolojik olarak değil; modern hayatın bizi izole edip mutsuz etmesi ve bizim dışımızdaki herkesin süper bir hayatı olduğuna bizi inandırmasını da düşünüyordum. Televizyon ve sosyal medyada umutsuz insanların yalan ve açgözlülük kültürünü normalleştirdiğini görüyoruz. Dünya liderleri faşist, homofobik ve kadın düşmanı yalancılar. Çocuk ve gençlerin onlara baktığında bir liderin böyle olması gerektiğini düşünüyor olmaları korkutucu. Yani şarkı dünya karanlık bir dönemden geçerken aranan mutlulukla ilgili bir çeşit derin düşünce.

Müziğiniz çok enerjik ama şarkı sözlerinde pesimistliği hissedebiliyoruz. Pesimist misiniz?

Ben biraz suratsız bir insanım ve bence up beat şarkıları bastırılmış sözlerle yan yana koymak enteresan. Şarkılarım ve sözleri belki bir çeşit yin-yang diyebilirim. Belki de cümlelere dökemediğim şeyleri müziğimde duyabilirsiniz.



Son yıllarda Indie pop ve Hip-Hop oldukça popüler. Türler arası geçişkenlik de yükselişte. Müzisyen olarak günümüz müziğini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her zaman inanılmaz söz yazarları ve yenilikçiler var diğer yandan da onları taklit edenler. Hiçbir zaman yenilikçi olmaya çalışmadım, oldukça basit şarkılar üzerinden melodiler yazmaktan keyif aldım. Bu benim için kolay demiyorum, bu bir zemin ve ben onu inşa ediyorum. Orijinal olup kimseye benzememek için çabalayan insanlar genelde hayal kırıklığına uğrayıp mutsuz oluyorlar çünkü hep benzer işler ortaya çıkıyor. Bence orijinallik çalıp keşfederken kazara ortaya çıkıyor, takip edebileceğiniz bir şey değil.

Son olarak sormak istediğim şu: Her sanatçı bir şeyler üretirken bir dünya hayal ediyorlar. Siz müziğinizi yaparken ne tarz bir dünya inşa ediyorsunuz?

Amacımız sadece bir tür hissi provoke etmek. Sizi düşünmeye veya dans edip aktif olmaya teşvik edecek bir şey de olabilir bu. Müziğimizde politik hiçbir şey yok ama belki garip dönemlerden geçerken fikirler arası gezinmek var. Ya da otobüsle işe giderken bazı basit görüntülerle sizi düşünmeye sevk etmek olabilir.