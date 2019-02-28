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Cüneyt Arkın’dan “Hakan: Muhafız’da rol alacak” iddialarına yanıt
Cüneyt Arkın’dan “Hakan: Muhafız’da rol alacak” iddialarına yanıt
Cüneyt Arkın, Netflix'te yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde rol alacağına dair iddiaları yalanladı.
Kültür Sanat 28 Şubat 2019 - 12:23

Cüneyt Arkın’ın Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü’nün başrolünde yer aldığı Netflix’in ilk Türkçe dizisi ‘Hakan: Muhafız’da rol alacağına dair iddialarla ilgili ilk ağızdan bir açıklama geldi. Duayen aktör, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

Arkın’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Netflix’te yayınlanan ‘Hakan: Muhafız’ dizisinin tanıtım filminin hemen sonrasında haber sitelerinde yer alan ‘Netflix’in ilk Türk dizisi Muhafız’da usta oyuncu Cüneyt Arkın rol alacak’ haberleri doğru değildir. Cüneyt Arkın dizinin ilk sezon yayını öncesi dizinin sadece tanıtım bölümde yer almıştır. Dizinin ana bölümlerinde yer almayı kapsayan bir anlaşma yapılmamış bu konuda bir teklif yapılmamıştır. Teklif yapılması halinde koşullar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Bu açıklamayı yapma sebebimiz; doğru haber alma hakkına her zaman saygı duyduğumuz, biricik sevenlerimizin bizlere gönderdiği heyecan dolu tebrik mesajlarıdır.

Siz sevenlerimizin bilgisine arz ederiz.”

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