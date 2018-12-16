Cüneyt Arkın’dan hüzünlendiren sözler: Azrail beni unuttu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayelerinde SE-SAM'ın 32. yılı ve Türk sinemasının 104. yılı olması sebebiyle ‘Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar' ödül töreni önceki akşam Grand Pera’da gerçekleştirildi. Türk sinemasının 104. yılında Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran 104 kişinin ödüle layık bulunduğu gece yıldızlar geçidine dönüştü. Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın, oğlu Kaan ve eşi Aslı Cüreklibatur, Ediz Hun, Aydan Şener, Orhan Gencebay – Sevim Emre, Serdar Gökhan, Engin Çağlar, İzzet Günay, Selda Alkor, Belkıs Özener, Süleyman Turan, Şemsi İnkaya, Suzan Avcı, Suna Selen, Meral Konrad, Devlet Devrim, Nilüfer Aydan, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, Selami Şahin’in kızı İrem Şahin, Şükrü Avşar ve daha pek çok Türk sinemasına damga vurmuş isim katıldı.

‘SON YILLARIN EN MUTLU GÜNÜ’

Ödül almak için sahneye çıkan Cüneyt Arkın, “Son yılların en mutlu gününü yaşıyorum” dedi ve ekledi: “Tüm eski dostlarımı görmek o kadar mutlu etti ki beni, bilemezseniz. Her filmde dövdüğüm kişiler var ya, bensiz film çekilirdi ama onlarsız film çekilmezdi. Onlar sinemanın kahramanlarıydı. Onları gördüm, hayatım boyunca bu geceyi unutmayacağım, Zaten bir şey kalmadı da… Ne çok insan kaybetmişiz üzülerek izledim az önce, Azrail beni unuttu…”

‘SANATA DEĞER VERMEYEN YÜKSELEMEZ’

Ediz Hun’a ödülünü vermek üzere sahnede bekleyen İzzet Günay “Ediz’cim yanlış adama düştün. Ediz, hep hanımlardan ödül almayı tercih eder” demesiyle herkesi gülümsetti. Ediz Hun ise “Sanata değer vermeyen toplumlar asla yükselemez” diye konuştu.