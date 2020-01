Cynthia Erivo BAFTA’ya tepkili

İngiliz oyuncu ve şarkıcı Cynthia Erivo, kendisine gelen BAFTA Ödül Töreni’nde sahne teklifini geri çevirdi. Açıklanan listedeki tüm adayların beyaz oyunculardan seçildiğini görmesinin ardından 2 Şubat’ta düzenlenecek olan törende sahneye çıkmamaya karar verdi.

Davet teklifine yanıt vermek için aday listesinin açıklanmasını bekleyen Erivo, Harriet filmindeki rolüyle Altın Küre’ye aday gösterilse de BAFTA adayları arasında yer alamadı.

En iyi oyuncu ve en iyi yardımcı oyuncu kategorilerinde kadın ve erkek oyuncuların yer aldığı toplam dört dalda hiç siyahi oyuncuya yer verilmemesi birçok tepkiyi de beraberinde getirdi. Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, iki dalda aday olunca sosyal medya kullanıcıları #BAFTAsSoWhite (BAFTA çok beyaz) etiketiyle ödül törenini topa tuttu.

BAFTA Film Komitesi Başkanı Marc Smuelson da adayların beyaz olmasını sinir bozucu olarak değerlendirdi. En iyi yönetmen kategorisinde de tüm adayların erkek olmasını hayal kırıklığı şeklinde yorumladı.

2020 BAFTA Ödülleri adayları şu şekilde;

En İyi Kadın Oyuncu

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Little Women

Jessie Buckley – Wild Rose

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

En İyi Erkek Oyuncu

Adam Driver – Marriage Story

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – The Two Popes

Taron Egerton – Rocketman

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Little Women

Laura Dern – Marriage Story

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Al Pacino – The Irishman