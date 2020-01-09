Cynthia Erivo BAFTA’ya tepkili

İngiliz oyuncu ve şarkıcı Cynthia Erivo, kendisine gelen BAFTA Ödül Töreni’nde sahne teklifini geri çevirdi. Açıklanan listedeki tüm adayların beyaz oyunculardan seçildiğini görmesinin ardından 2 Şubat’ta düzenlenecek olan törende sahneye çıkmamaya karar verdi.
Davet teklifine yanıt vermek için aday listesinin açıklanmasını bekleyen Erivo, Harriet filmindeki rolüyle Altın Küre’ye aday gösterilse de BAFTA adayları arasında yer alamadı.
En iyi oyuncu ve en iyi yardımcı oyuncu kategorilerinde kadın ve erkek oyuncuların yer aldığı toplam dört dalda hiç siyahi oyuncuya yer verilmemesi birçok tepkiyi de beraberinde getirdi. Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, iki dalda aday olunca sosyal medya kullanıcıları #BAFTAsSoWhite (BAFTA çok beyaz) etiketiyle ödül törenini topa tuttu.
BAFTA Film Komitesi Başkanı Marc Smuelson da adayların beyaz olmasını sinir bozucu olarak değerlendirdi. En iyi yönetmen kategorisinde de tüm adayların erkek olmasını hayal kırıklığı şeklinde yorumladı.
2020 BAFTA Ödülleri adayları şu şekilde;
En İyi Kadın Oyuncu
Scarlett Johansson – Marriage Story
Saoirse Ronan – Little Women
Jessie Buckley – Wild Rose
Charlize Theron – Bombshell
Renée Zellweger – Judy
En İyi Erkek Oyuncu
Adam Driver – Marriage Story
Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood
Joaquin Phoenix – Joker
Jonathan Pryce – The Two Popes
Taron Egerton – Rocketman
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Scarlett Johansson – Jojo Rabbit
Florence Pugh – Little Women
Laura Dern – Marriage Story
Margot Robbie – Bombshell
Margot Robbie – Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins – The Two Popes
Joe Pesci – The Irishman
Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood
Al Pacino – The Irishman