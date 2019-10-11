Dağhan Külegeç Yayınları’ndan ’12 Yazar 12 Kitap’

Oyuncu Dağhan Külegeç, annesi oyuncu, yazar ve çevirmen Ayşe Erbulak ve oyuncu eşi Özden Özgürdal tarafından 6 yıl önce açılan Erbulak Evi Oyunculuk ve Yazarlık Okulu bünyesinde kurdukları Dağhan Külegeç Yayınları, 3 yıllık yazarlık eğitimini tamamlayan atölye katılımcılarının yazdığı 12 kitabı piyasaya sürdü.

“12 Yazar 12 Kitap” adlı proje, Yunus Nadi Roman ödüllü yazar ve eğitmen Hakan Akdoğan tarafından yürütüldü. Kitapların yazım süreci boyunca kalabalık ve profesyonel bir ekip projede yer aldı. Kapak tasarımları Barış Çantay, sayfa tasarımları Adem Şenel tarafından yapılan kitapların baskıları ise Türkiye'nin en büyük yayınevlerine ait kitapları basan Sena Ofset tarafından gerçekleştirildi.

Kitapların ülke geneline dağıtımı ise Emek Kitap üzerinden kitapevlerine ve kitap satan internet sitelerine sağlanacak. Bu projeyi, sadece bir eğitim sürecinin son aşaması olarak görmeyip Türk Edebiyatı'na yeni kalemler kazandırmak amacıyla yola çıkan Dağhan Külegeç Yayınları'nın 2020 yılı hedefi ise, 5 adedi genç yazarlar tarafından yazılacak olan toplam 16 kitap.

İMZA GÜNÜ YAPILDI

Dağhan Külegeç Yayınları, “12 Yazar 12 Kitap” projesinin lansman ve ilk imza günü 6 Ekim Pazar saat 17:00'de Duru Tiyatro'da gerçekleştirildi. Yazarlık Atölye çalışmalarının ferdi kitaba dönüşmesi Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir proje. Bu projenin mimarları “Herkesin yazmak isteyeceği bir kitap mutlaka vardır. Emekler boşa gitmiyor, ürüne dönüştürüyoruz” dedi.

Sanat ve edebiyat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşen tanıtımın moderatörlüğünü Ayşe Erbulak stand-up tadında yaptı.

Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Renan Bilek de geceyi Fransızca şarkılarla renklendirdi. Lansman süresince satılan kitapların gelirinden elde edilen tutar ise “Köy Okulları Bot Kampanyası” na aktarılacak.