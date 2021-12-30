Dağkapı Burçları’nda restorasyon sürüyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 'Surlar'da Diriliş Başlıyor' mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda Hamid Aytaç Hat Müzesi yapılacak Dağkapı Burçları'ndaki beton tonozlar çelik halat ve karot kesim yöntemi ile titizlikle sökülüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları’nı gelecek nesillere taşımak amacıyla ‘Surlar’da Diriliş Başlıyor’ mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı’nda yer alan Dağkapı ve Tek Beden olarak bilinen 1, 2, 5, 7 ve 8 numaralı burçlarında çalışmalar sürüyor.
Ekipler, restorasyon çalışmaları kapsamında Mervani Mescidi’nin teras katında statik açıdan dayanımları düşük durumda olan betonarme döşeme ve betonarme tonozların sökümünü yaparak yenileme çalışmalarına başladı.
Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun onaylı projelerine uygun olarak yapıya zarar vermeyecek şekilde çalışan ekipler, çelik halat ve karot kesim yöntemleri kullanılarak işlemi gerçekleştiriyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Dağkapı Burçları, Hamid Aytaç Hat Müzesi yapılacak. (İHA)