Daha önce keşfedilmemiş David Bowie şarkısı açık artırmada: 225 bin liraya satılması bekleniyor

David Bowie'nin yer aldığı 1965 tarihli bir şarkının müzayedede 12.000 sterline (225 bin liraya) satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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I Want Your Love isimli şarkı; John Dee, Jack Tarr ve bir dönem Davy Jones olarak tanınan ünlü şarkıcı Bowie tarafından yazılmıştı. O sırada şarkıcı yaklaşık 20 yaşındaydı, Amerikalı yapımcı Shel Talmy ile çalışıyor ve gerçek soyadı Jones ile kayıt yapıyordu.

Şimdi bu şarkının 8.000 (150 bin lira) ila 12.000 pound (225 bin lira) arasında bir fiyata satılması bekleniyor. Müzayede evinden yapılan açıklamada, “Daha önce yayınlanmamış ve duyulmamış bu David Bowie kaydı, inanılmaz bir arşivden gün ışığına çıktı ve açık ara en iyisi. Satıcı, dünyanın en büyük yayıncılık şirketlerinden birinin fiziksel müzik arşivini satın aldı ve bu nedenle, büyük sanatçılardan bir sürü harika demolar ve duyulmamış parçalar ortaya çıkardı.

Bowie, 69. doğum gününden iki gün sonra 2016 yılında hayatını kaybetmişti.

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