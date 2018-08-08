Damdaki Kemancı Harbiye Açıkhava’da kapalı gişe oynandı

Damdaki Kemancı, dün akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda kapalı gişe oynandı. Oyunu izlemeye gelenler arasında sanatçı Levent Ülgen de vardı. Ülgen, binlerce kişiyi görünce, "Tiyatroya olan sevgim ve inancım bir kez daha arttı" dedi.

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Damdaki Kemancı’yı izlemeye gelenler arasında oyunda rol alan Selçuk Borak’ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Özge Borak da vardı. Borak, ailece sanatın içinde olduklarını ve tüm çocukluğunun anne ve babasını izlemekle geçtiğini söyleyerek, “Benim bütün ailem dans ettikleri için hayatım onları aşağıdan izlemekle geçti aslında. Çok da güzel bir duygu. Daha sonra babamla aynı sahneyi de paylaştık, beraber dans ettik, güzel projelerde yer aldık, o yüzden çok yakın olduğun zaman çekişme olabiliyor bazen. Ama çok şükür bizde o çekişmeler yok. Biz daha iyi nasıl olabilir üzerine tartışır o şekilde ilerleriz yüzden babamla sahnede iyi bir ikili olduğumuzu da düşünüyorum” dedi.

‘TİYATROYA SEVGİM BİR KAT DAHA ARTTI’

Oyuncu Levent Ülgen ise tıklım tıklım dolan Harbiye Açıkhava'yı görünce bir hayli mutlu olduğunu dile getirdi. Başarılı oyuncu; “Burayı böyle tıklım tıklım gördükten sonra bu ülkeden umudumun hiçbir zaman gitmeyeceğini söyleyebilirim. 4 bin tane seyirciyi burada görünce tiyatroya olan inancım, tiyatroya olan sevgim bir kat daha artıyor. Salonlarımız bu şekilde dolduğu müddetçe ülkemizin istikbali her zaman parlak olacak” dedi.