Damien Hirst’ten 100 milyon dolarlık yalan

Eserlerinde sık sık ölüm temasını işlemesiyle tanınan İngiliz sanatçı Damien Hirst, 2007’de bir grup anonim yatırımcıya elmas işlemeli kafatasını 50 milyon sterline (100 milyon dolar) satıldığını açıklamıştı. Fakat yıllar sonra gelen bir açıklamada bu satışın hiçbir zaman gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst’ün 2007’de 100 bin dolara satıldığını açıkladığı For the Love of God isimli eserin aslında hiçbir zaman satılmadığı ortaya çıktı.

Dört yıl sonra ilk New York gösterisi vesilesiyle New York Times’ta yayınlanan bir profilde Hirst, For the Love of God adlı ve 8.600’den fazla elmastan yapıldığı iddia edilen eserin Hatton’daki bir depolama tesisinde durduğunu söyledi.

Hirst’e göre, galerisi White Cube ve bir grup isimsiz yatırımcı eserin hâlâ sahibi. White Cube’un Ağustos 2007’de açıkladığı büyük satış, o zamanlar itibarlı haber kaynakları tarafından bitmiş bir anlaşma olarak ele alınmıştı. Ancak kafatasının yarattığı ilgi ve galerinin satış hakkında somut bir kanıt sunmadığı gerçeği göz önüne alındığında, konuyla ilgili şüpheler sanat camiasında konuşuluyordu.

