“Damızlık Kızın Öyküsü”nün “yanmaz” bir kopyası 2 milyona satılabilir

Kanadalı yazar Margaret Atwood'un ikonik kitabı "The Handmaid's Tale" (Damızlık Kızın Öyküsü), sansür konusunda bir farkındalık yaratma amacı ile "yanmaz" bir şekilde üretildi.

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1985’te piyasaya çıkmasından bu yana yıllar boyunca kitap yasaklarıyla karşı karşıya kalarak sık sık tartışmalara yol açan distopik roman “Damızlık Kızın Öyküsü” için, yazarı Margaret Atwood ve yayıncısı Penguin Random House yeni bir projeye imza attı.

CNN’de yer alan habere göre, artan sansür konusunda farkındalık yaratma ve Amerikan okullarında kitap yasaklama çabalarındaki artış konusunda dikkat çekme amacıyla, distopik romanın tek bir “yanmaz” kopyası yayınlandı.

Ve bu kitap Atwood tarafından gerçek bir alev makinesiyle test edildi.



Yazar, Twitter’da “Kitaplarımdan birini yakmaya çalışacağımı ve başarısız olacağımı hiç düşünmemiştim” diye yazdı ve cihazı “ilk kez” kullandığını ekledi.

KİTAPLAR YASAKLANMAYA DEVAM EDİYOR

Ateşe dayanıklı versiyon, çarşamba günü Sotheby’s New York tarafından yaklaşık 1 milyon 700 bin TL (100 bin Dolar) gibi yüksek bir tahminle açık artırmaya çıkıyor.

Gelirler, 1 Temmuz 2021’den 31 Mart 2022’ye kadarki dokuz aylık bir süre boyunca ABD okullarında 1.586 kitabın yasaklandığını belirten bir rapor yayınlayan edebi ve özgür ifade savunuculuğu örgütü PEN America’ya gidecek.

Raporda, Teksas’ın 16 okul bölgesini etkileyen 713 kitap yasağıyla zirvede olduğu belirtildi. Geçen yıl eyalet valisi Greg Abbott, okul yönetim kurullarını “pornografi” olarak nitelendirdiği kitapların kaldırılmasını istedi. Pennsylvania ve Florida’da da sırasıyla 456 ve 204 yasak vardı.

YANMAZ KİTAP DİKKAT ÇEKİYOR

Yanmaz kitap ilk bakışta, diğer basılı kağıt ve mürekkep işlerine benziyor, ancak nikel tel, paslanmaz çelik, alüminyum ve ateşe dayanıklı mürekkeplerden yapılmış. Grafik sanatlar stüdyosu The Gas Company Inc. ve yaratıcı ajans Rethink tarafından oluşturuldu.

Satışı duyuran bir basın açıklamasında Atwood, “‘Damızlık Kızın Öyküsü’ birçok kez yasaklandı” dedi. Amerika’nın totaliter bir versiyonunu korumak için kitapların imha edildiği, 1953 tarihli beğenilen bir romana atıfta bulunarak, “Fahrenheit 451’de olduğu gibi toptan kitap yakma aşamasına gelmemeyi umuyoruz” diye ekledi.



“Damızlık Kızın Öyküsü”, doğurgan kadınları, sadece ayrıcalıklılar için çocuk doğurmaya zorlayan bir teokrasi hakkındaki distopik bir hikayeyi anlatıyor.

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