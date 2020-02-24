Dan Brown’dan resimli ve müzikli çocuk kitabı

Hayvanlar Senfonisi, Dan Brown'ın çocuklar için bestelediği klasik müzik albümü ile eşzamanlı olarak 1 Eylül 2020 tarihinde, okurlarla buluşacak. Hayvanlar Senfonisi, Brown'ın yazarlık kariyerindeki ilk resimli çocuk kitabı olsa da kitabın başka önemli bir özelliği daha var: Kitap, aynı zamanda Dan Brown'ın kendi bestelerinin de yer aldığı özel bir içeriğe sahip. Çocuklar kadar yetişkinlerin de multi-sensör teknolojisi sayesinde sesli ve müzikli bir okuma deneyimi yaşayabilecekleri sıra dışı bir eser Hayvanlar Senfonisi.



Kitap, oyuncu Maestro Fare'nin eline bagetini kapıp çitalardan kangurulara, fillerden mavi balinalara dek birbirinden farklı pek çok hayvan dostuna yaptığı ziyaretleri konu ederken, bir yandan da okuru eğlenceli bir sesli okuma macerasına ortak ediyor. Kitabın çizeri olan Susan Batori'nin mizahi bir yaklaşımla oluşturduğu çizimlerde arka plana gizlenmiş, her yastan dikkatli okurun ilgisini çeken bilmece ve ipuçları bulunuyor.

Ayrıca kitaptaki QR kodlar ile her hayvan için düzenlenen orijinal müzikler dinlenebilecek.

‘TIPKI BİR OPERA GİBİ…’



Brown, merakla beklenen yeni eseri ile ilgili şöyle dedi: “Hikâye anlatıcılığını seviyorum ve hikâyelerimde her zaman çeşitli temaların iç içe geçmesini hedefliyorum. Hayvanlar Senfonisi ile bu fikrin üzerine giderek sanat, kelimeler ve müziği içeren üç farklı dilin eşzamanlı kullanıldığı katmanlı bir deneyim ortaya çıkardım. Tıpkı bir operanın göz alıcı sahnesi, dramatik müziği ve lirik oyunuyla izleyiciyi cezbetmesi gibi, Hayvanlar Senfonisi de aynı anda hem akla, hem göze, hem de kulağa hitap etmeyi amaçlıyor.”