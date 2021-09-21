Daniel Craig’den “kadın James Bond” açıklaması

Uzun yıllar James Bond karakterini canlandıran ünlü oyuncu Daniel Craig, yeni James Bond'un kadın olacağına dair iddiaları yorumladı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü İngiliz oyuncu Daniel Craig, James Bond serisini bıraktıktan sonra dikkat çekici açıklamalar yaptı… Son dönemde yeni James Bond’un kadın olabileceğine dair iddialar ve açıklamalara yanıt veren 53 yaşındaki oyuncu Radio Times’a konuştu.

Craig, son dönemde sektörde birçok karakterin kadın olarak tekrar izleyicinin karşısına çıktığını söylerken, “Bir kadın James Bond’u oynamamalı. Çünkü kadın oyuncular, orijinalde erkekler için yazılan bir karakteri erkeklerden çok daha iyi oynayabilir” dedi. Ünlü oyuncu, bir kadın için yazılan yeni bir karakterin kurgulanması gerektiğini söyledi.

Aralarında Craig’in eşi Rachel Weisz ve Halle Berry’nin de olduğu bazı kadın oyuncular daJames Bond’un bir kadın olarak yeniden izleyicinin karşısına çıkmasına itiraz etmişti. Berry daha önce, “Bu seri bir tarih ve Ian Fleming’in hikayelerinden oluşturuldu. Bence Bond’u bir kadın haline getirmemelisiniz” demişti.

İngiltere’nin ünlü dizisi Doctor Who’da da benzer bir tartışma yaşanmıştı. Dizide yıllarca başrolü bir erkeğin üstlendiği dizide 2017 yılında Jodie Whittaker, Doctor Who karakterini canlandırmaya başlamıştı. Craig, “Şu an dünyada olanları çok dikkatle takip ediyoruz. Fakat bizler hikaye anlatıcılarız ve izleyiciyi eğlendirmeye çalışıyoruz. Siyasi bir mesaj vermeye ya da herhangi bir mesajı göstere göstere vermeye çalışmıyoruz” ifadesini kullandı.

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