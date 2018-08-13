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Daniel Craig’ten sonra James Bond rolünü Idis Elba mı üstlenecek?
Daniel Craig’ten sonra James Bond rolünü Idis Elba mı üstlenecek?
Daniel Craig, James Bond'un 2019'da vizyona girecek 25. filminde 5. ve son kez 007'yi canladıracak. Craig'ten sonra ise James Bond rolü için en güçlü adayın Idris Elba olduğu iddia edildi.
Kültür Sanat 13 Ağustos 2018 - 11:34

Daniel Craig, Danny Boyle’un yöneteceği 25’inci Bond filmiyle birlikte seriye veda edecek. Film henüz vizyona girmeden Craig sonrasında Bond’un kim tarafından canlandırılacağı konuşulmaya başlandı.

İddialara göre en güçlü aday oyuncu, yapımcı, şarkıcı, rapçi ve DJ Idris Elba… James Bond serisinin şu anda başında olan Barbara Broccoli, Daily Star’a yaptığı açıklamada “Beyaz olmayan bir Bond için doğru zaman” dedi. Bu açıklama da Elba iddiasını güçlendirdi.

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Idris Elba’nın Twitter’dan yazdığı “Ben Elba, Idris Elba” mesajı da yeni Bond olacağına dair iddiaları güçlendirdi. 

STATHAM DA TALİP

Öte yandan Taşıyıcı, Koruyucu ve Tetikçi gibi aksiyon filmleriyle ünlü Jason Statham da Bond rolüne talip olduğunu açıklamıştı.

The Wire dizisindeki uyuşturucu baronu Stringer ve Luther dizisindeki John Luther karakteri ile ün kazanan Elba, Luther’deki etkileyici performansıyla 2011 Altın Küre En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

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45 yaşındaki İngiliz oyuncu, yapımcı, şarkıcı ve DJ, Idris Elba Altın Küre ödüllü bir isim…

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